ЕС планирует изолировать российскую делегацию на саммите G20

ЕС собирается бойкотировать Россию на саммите G20. Таким образом западные страны хотят показать, что не разделяют позицию Кремля.

Европейский союз и Великобритания собираются изолировать российскую делегацию на саммите G20. Выступления представителей РФ, вероятно, будут бойкотировать. Об этом западным журналистам стало известно в субботу, 12 ноября.

Как сообщают РИА новости, один из европейских политиков пояснил, что таким образом международное сообщество планирует показать, что думает о действиях Москвы на Украине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ценовой потолок могут распространить на газ и металлы. Посол Антонов пояснил, что Россия остановит поставки тем странам, которые решат применить ограничительный механизм для искусственного удерживания цен. Также сообщалось, что Финляндия опровергла сообщения о запрете на въезд в ЕС из России.