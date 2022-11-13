Премьер Великобритании пообещал России критику на саммите G20

Премьер Великобритании пообещал России критику на саммите G20
Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Западный политик пригрозил Кремлю критикой. Сунак пояснил, что саммит G20 не пройдет в привычном порядке.

Представитель Лондона дал обещание, что раскритикует российское правительство на саммите G20, который состоится в Индонезии. Ранее в западных СМИ появилась информация, что Великобритания, совместно с Евросоюзом планируют покинуть зал во время речи российской делегации.

Как сообщают РИА новости со ссылкой на иностранную газету, Сунак пояснил, что саммит G20 не пройдет в привычном порядке. Запад подвергнет критике путинский режим. Напомним, саммит состоится на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЕС планирует изолировать российскую делегацию на саммите G20. Таким образом западные страны хотят показать, что не разделяют позицию Кремля.

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