Глава МИД Лавров прибыл на Бали на саммит G20

На «Большой двадцатке» Москву представит Лавров. В этот раз саммит состоится на Бали.

В Индонезии начинается масштабное политическое мероприятие. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. Он возглавляет российскую делегацию на собрании «Большой двадцатки».

Как сообщают РИА новости, Лаврова встретили местные жители в национальных костюмах. Они исполнили традиционные танцы под звуки барабанов. Саммит G20 будет проходить 15 и 16 ноября на Бали. Кремль собирается сообщить об инициативах по поводу поставок продовольствия и энергетических ресурсов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что премьер Великобритании пообещал России критику на саммите G20. Представитель Лондона дал обещание, что раскритикует российское правительство на саммите G20, который состоится в Индонезии.