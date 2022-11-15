Экс-сотрудник «Аэрофлота» получил 13 лет колонии за госизмену

Бывший представитель компании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрий Федоткин был осужден на 13 лет колонии строгого режима за госизмену.

«Суд признал виновным Федоткина по ст. 275 УК РФ («Госизмена»), ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Мосгорсуде.

Дмитрий Федоткин обвинялся в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ британской разведке.

Отмечается, что слушание по делу проходило в закрытом режиме из-за содержащихся в нем секретных материалов. Осужденный вины не признал и обжаловал приговор, но в апелляционной инстанции приговор оставили без изменений.

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