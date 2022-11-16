Путин воздержится от поздравлений Байдена с 80-летием

Путин воздержится от поздравлений Байдена с 80-летием
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Российский лидер не станет поздравлять американского с юбилеем. Известно, что Путина в Белом доме также не поздравили.

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять американского главу Джо Байдена с 80-летием 20 ноября. Известно, что президент США также не поздравлял российского правителя с 70-летием 7 октября. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что планов поздравить Байдена с днем рождения в Москве нет. Об этом Песков сообщил, отвечая на вопрос о поздравлении американского лидера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Трамп решил принять участие в выборах президента США. Один из бывших правителей решил напомнить о себе. Недавно политик подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на должность главы государства. Он считает, что американцы еще не показали, на что способны.

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