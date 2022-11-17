Вместо санкций – новый авангард. Петербургские музеи нашли замену западным художникам

Культурная «отмена» России в недружественных странах могла поставить крест на культурной жизни Петербурга, или как минимум серьезно ее ограничить. Однако, современные кураторы быстро нашли выход из ситуации, который в перспективе может вывести на свет тех художников, которые ранее оставались в тени западных коллег. А зрители, в свою очередь, могут лучше познакомиться с классической и современной русской культурой.

Большинство культурных площадок Петербурга, кажется, стало внимательнее присматриваться к отечественному культурному ландшафту. Оказалось, что вместо западных художников можно выставлять петербургских – их уровень ничем не уступает.

Так, например, центр современного искусства им. Сергея Курехина, который, кстати, в ближайшие годы обзаведется собственным зданием на Васильевском острове, проводит фестиваль интерактивных проектов и медиаискусства «Цифровая механика». Там в фокусе внимания петербургские медиахудожники, например, среди имен, прошедших международные выставки и Венецианскую биеннале, можно найти молодую художницу Александру Соко. Согласно информации в ее паблике «Вконтакте», до этого она выставлялась в кофейне на Казанской улице – сейчас же в одном из важнейших центров совриска в России.

Казалось бы, проекты ЦВЗ «Манеж» из-за закрытия культурных границ оказались под вопросом. Однако, коллектив институции быстро перестроился с международных выставок на локальные. Причем, никакой банальности: в настоящий момент на площадке экспонируется русский провинциальный портрет XVIII–XIX веков. Похоже, что раньше зрители не обратили должного внимания к этой теме, хотя она позволяет отследить эволюцию живописи в России от парсуны до классического портрета и лучше понять отечественную культуру. Причем, похоже, выставка пользуется большим успехом – ее продлили на все Новогодние праздники.

Широкий спектр международных обменов был в частной «Эрарте». Сейчас иностранные фамилии в выставочном расписании музея еще остаются. Однако, появилось и много российских имен. Например, в феврале можно будет познакомиться с работами художники Ксении Загоскиной, которая работает в жанре современной фотографии. А до января идет выставка Игоря Новикова – им переосмысляет поэзию Маяковского и создает яркие полотна в смешанной технике.

Толчок для развития получают и частные петербургские галереи. Например, проект куратора Ильи Крончева-Иванова в пространстве INTERVAL пиарит вице-губернатор Борис Пиотровский в своих соцсетях. Пул художников на выставке также составляют преимущественно молодые россияне, которые только строят себе репутацию.

Эрмитаж и Русский музей в свою очередь познакомят горожан и туристов с образом Венеции XVIII века в культуре Серебряного века. Межмузейный проект пройдет в рамках фестиваля «Дягилев. P.S.», на нем можно найти и венецианских художников, но ядро все же образуют редкие работы россиян, творивший в начале XX века.

Похоже, что сконцентрированность внимания кураторов преимущественно на отечественных художниках позволит им быстрее взойти на пьедестал хорошо оплачиваемых специалистов. К тому же это может способствовать созданию нового авангарда или концептуализма. Так, художники перестанут ориентироваться на западные тренды и смогут создавать самобытные работы, которые будут резко (в хорошем смысле) выделяться из общей массы.