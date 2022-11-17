В Новой Голландии откроют каток площадью 2 тысячи «квадратов»

Петербуржцам с конца ноября станет доступен еще один каток. Он расположен в центре города и оформлен определенной тематикой.

На рукотворном острове Новая Голландия в центре Петербурга 26 ноября откроют каток, площадь которого составит 2 тысячи квадратных метров. Информацией об этом поделились в пресс-службе общественного пространства.

Каток оформят в ретро-футуристическом стиле. В единой концепции выполнят афиши и плакаты. Также в ретро стиле будет выдержана фарфоровая статуэтка фигуристки. Для удобства посетителей у выхода на лед расставят очаги с огнем и креслами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы смогут покататься на коньках в «Новой Голландии» и «Севкабель Порту» уже с 19 ноября. В анонсе отметили, что петербуржцев ждут романтический вид на залив, классная музыка, гирлянды и уютные островки с деревьями.