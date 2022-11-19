Петербуржцам рассказали о льготах для доноров

Тысячи россиян нуждаются в переливании крови каждый день, а число самих доноров исчисляется сотнями тысяч. Gazeta.spb выяснила информацию о льготах для российских доноров.

В день безвозмездной сдачи крови донора обеспечивают бесплатным питанием. В редких случаях его могут заменить на денежную компенсацию. Также в день сдачи крови и медицинского обследования донор освобождается от работы. Если он в этот день отправился на работу, ему предоставляют другой день.

Также следует отметить, что, сдавая кровь, работник получает дополнительный день отдыха. Его можно присоединить к отпуску или использовать по своему усмотрению в течение года.

Чтобы стать почетным донором, необходимо безвозмездно сдать либо кровь и ее компоненты 40 и более раз, либо плазму от 60 раз. Почетные доноры имеют возможность взять отпуск в удобное время и получить денежную выплату в размере 15 713 рублей.

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