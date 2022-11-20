Посол Индонезии поддержал решение Путина не посещать саммит G20

Посол Индонезии поддержал решение Путина не посещать саммит G20
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Российский лидер не поехал на одно из крупных политических мероприятий. Однако решение приняли без претензий.

В Джакарте с уважением отнеслись к решению президента России Владимира Путина не посещать саммит G20, который в 2022 году решили провести на острове Бали. Об этом журналистам сообщил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Как сообщают РИА новости, посол пояснил, что индонезийское правительство уважает решение главы Кремля остаться в Москве. Он отметил, что наверняка у Путина на то были причины. При этом саммит прошел достаточно успешно, несмотря на все трудности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Индонезии начинается масштабное политическое мероприятие. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. Он возглавляет российскую делегацию на собрании «Большой двадцатки».

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