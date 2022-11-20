В Приозерском районе мужчина и его спутница случайно нашли автомат и устроили стрельбу у озера

В Приозерском районе мужчина и его спутница случайно нашли автомат и устроили стрельбу у озера
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Автомат Калашникова лежал на берегу озера Черное. Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 18 ноября, в полицию Приозреского района Ленинградской области поступило сообщение от производственно-охотничьего инспектора, заявившего, что в лесном массиве Сосново в 500 метрах от озера Черное он услышал звуки выстрелов. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов обнаружили 32-летних мужчину и женщину, заявивших, что во время прогулки на берегу озера обнаружили сумку-чехол, в которой находился автомат. Исследование показало, что это охолощенный автомат Калашникова. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителей Петербурга тревожат звуки стрельбы в центре.

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