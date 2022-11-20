Санкции не повлияли на изоляцию РФ в международной торговле

Иностранец поделился мнением о санкциях в отношении России. Он пояснил, почему они не сработали.

Журналист Федерико Рампини высказал, что западные санкции не смогли изолировать Россию из международной торговли. Об это он заявил в одном из иностранных СМИ. Рампини заострил внимание на том, что РФ увеличила товарооборот с Индией и КНР, а также с рядом европейских стран: с Бельгией на 80%, Испанией на 57%, Нидерландами на 32%. Оказалось, что на 13% вырос товарооборот с Японией.

По словам журналиста, Россия – один из ведущих мировых поставщиков природных ресурсов и сырья: зерна, асбеста, железа, никеля, платины, аммиака, а также удобрений, асфальта и масла семян, добавив, что большинство этих товаров не попадают под санкции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что западные экономисты объяснили провал антироссийских санкций. Однако в более длительной перспективе ограничения все же могут отразиться на экономике страны.