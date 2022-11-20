В Петербурге снова «ожила» концертная деятельность

Малоизвестные исполнители начали собирать залы в Петербурге на фоне того, что западные артисты не приезжают, а многие российские просто не выступают. Ситуация стала лучше, чем в пандемию.

В организации концертных мероприятий кризис длится с 2020 года. По словам продюсеров, на данный момент стало лучше, чем в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Тогда карантин остановил все мероприятия, в том числе в Петербурге, где концерты сейчас стали проводить чаще.

Как сообщает «Деловой Петербург», с февраля 2022 года в Северной столице отменили десятки выступлений различных групп и исполнителей, как западных, так и российских. Не были проведены и привычные россиянам музыкальные фестивали. Но малоизвестные исполнители на этом фоне начали собирать залы, граждане ходят на концерты тех, кто остался на сцене. Специалисты считают, что когда стабилизируется политическая ситуация в мире, люди снова начнут посещать мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Отхлестал цветами»: Киркоров ударил букетом члена своей команды на концерте.