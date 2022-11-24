«Не прикасаться к этим валютам»: аналитик Голубовский рассказал, во что вложиться вместо западных купюр

Специалист посоветовал приобрести драгоценный металл. Он наиболее стабилен в последнее время.

Многие россияне задаются вопросом, приобретать ли доллары и евро и когда лучше это сделать. Ряд специалистов рекомендуют покупать иностранные купюры в определенное время. Экономист Дмитрий Голубовский в беседе с Gazeta.SPb предупредил граждан, что западные деньги скупать ни в коем случае нельзя.

Специалист озвучил, что не надо даже прикасаться к этим валютам. Он отметил, что на это есть ряд причин. Например, возможное введение санкций против Национального Клирингового Центра превратит все купленные россиянами доллары и евро в рубли. Второй пункт – внедрение цифровых валют центральными банками.

«Не исключено, что через пару лет с этими бумажками случится тоже самое, что уже случилось с британским фунтом, когда банк Англии этим летом сказал, что выводит бумажные фунты из обращения и оставляет только пластиковые. Так банк провел денежную реформу. Нового образца банкнот не было, а старые просто взяли и отменили» – пояснил аналитик.

Голубовский порекомендовал универсальное, на его взгляд, средство сбережения – золото. Оно наиболее стабильно в последнее время. Примечательно, что за третий квартал 2022 года центральные банки скупили рекордный объем золота со времен отмены золотого стандарта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия рассматривает возможность отказа от расчета в долларах с дружественными странами.