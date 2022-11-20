Россия рассматривает возможность отказа от расчета в долларах с дружественными странами

Уход от расчета в долларах со странами-союзниками рассматривают в Москве. Задача будет непростой.

В Кремле предполагают возможность отказа от расчета в американских долларах с дружественными государствами. Это касается внешнеторговых контрактов. Предположительно, будут задействованы альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственный источник на финансовом рынке, на данный момент при международных расчетах национальными валютами их курс рассчитывается через доллар. Теперь у рынка есть весомая задача навсегда уйти от кросс-курса через американскую валюту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специалисты спрогнозировали «легкое» ослабление рубля к концу 2022 года. Так, по оценке экспертов, курс доллара «подскочит» до 67 рублей. Причина в сужении торгового баланса.