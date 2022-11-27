Сотрудники МЧС потушили «ВАЗ» в Петербурге

Вечером 27 ноября сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ликвидировали пожар в Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«27 ноября в 17:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, улица Руднева, у дома 2», – сообщили Gazeta.spb в экстренной службе.

По имеющейся информации в автомобиле марки «ВАЗ» оказались охвачены огнем все сгораемые части. Через 30 минут после того, как сообщение было получено – в 18:12 – пожар был ликвидирован без пострадавших.

В тушении приняли участие десять сотрудников ГУ МЧС России. Они использовали две единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 15 пожарных тушили огонь в коммунальной квартире. Их усилиями очаг возгорания удалось ликвидировать к 18:00, при этом ни один человек не пострадал.