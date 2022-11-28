РЭО возьмет на свой контроль вывоз мусора в регионах в Новый год

Российский экологический оператор (РЭО) будет вести мониторинг работы региональных операторов по вывозу ТКО в новогодние праздники.

Как заявил глава ППК РЭО Денис Буцаев, каждый год определенный коллапс возникает в одном-двух регионах страны, но тем не менее такого допускать нельзя, сообщает телеканал 360.

Он надеется, что подобных сложностей в этом году возникать не будет, а если и будут – то должно происходить оперативное устранение проблемы. Он обратил внимание, что проблема по факту возникает из-за того, что в новогодние праздники возрастает количество ТКО. Кроме этого, нельзя отрицать влияние погодных условий.

По словам Буцаева, РЭО будет внимательно следить за обстановкой в регионах. Кроме этого, он предложил региональным властям внимательнее следить за медийным полем в вопросе вывоза ТКО.

Если регионы будут оперативно за эти следить, то и федеральный центр сможет быстрее оказать необходимую поддержку.