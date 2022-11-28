В Петербурге цена дизельного топлива с начала года возросла на 3,3%

В Петербурге цена дизельного топлива с начала года возросла на 3,3%
Цена бензина Аи-95 растет с середины апреля. Фото: Pixabay

Санкт-Петербург вошел в число городов страны с самым доступным дизельным топливом. Согласно данным исследования, в городе на среднюю зарплату реально приобрести 1 276 литров дизельного топлива.

Именно такое количество дизтоплива сможет себе позволить купить житель Северной столицы в месяц, если потратит всю свою зарплату. При этом только с начала года для жителей города этот вид топлива поднялся в цене на 3,3%. Теперь литр дизельного обходится в 55,5 рубля, говорят РИА Новости.

С такими возможностями Санкт-Петербург занял восьмую строчку рейтинга среди регионов страны. Немного отстает Ленобласть, которая находится на 19-ой строчке рейтинга. Тут жители могут себе позволить 885 литров в месяц.

Ранее стало известно, что за год в Санкт-Петербурге арендная ставка «однушек» упала практически на 5%.

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