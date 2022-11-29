В честь дня снятия блокады Ленинграда в Петербурге построят храм

В Санкт-Петербурге хотят построить храм, посвященный дню снятия блокады Ленинграда. Одним из инициаторов проекта является председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Он отметил, что храм будет посвящен такой памятной дате как 80-летию со дня снятия блокады. Мейскин также выразил надежду, что в канун этой даты на месте будущей стройки уже появится закладной камень.

На данный момент ведется процедура согласования эскиза, который самому Мейскину очень нравится, рассказал он «Петербургскому дневнику». Если все пойдет по плану, то уже весной на выделенном участке начнется перенос городских магистралей. Выбранным участком оказалось пересечение Бухарестской улицы и Козловского переулка. Как он пояснил, в этом месте есть блокадное захоронение

Кроме этого, стало известно, что храм будет построен во имя Святой Равноапостольной Нины, рассказал Максим Мейскин. Это тоже решено неспроста: блокада была снята 27 января. В этот день празднуется день Святой Нины – христианской просветительницы Грузии.