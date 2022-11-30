Эксперты посчитали, сколько ДТП происходит на участках дорожных работ Ленобласти и Петербурга ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На федеральных трассах в Ленинградской области и Санкт-Петербурге за последние пять лет произошло 5739 ДТП, в том числе 259 ДТП – на участках дорожных работ.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участках дорожных работ происходит 4,5% всех аварий в указанных регионах. При этом за пять лет в результате ДТП погибло 1144 человека, еще 8019 получили травмы.

«Спешка, желание сэкономить несколько минут времени становятся причиной ДТП, в результате которых гибнут люди, получают механические повреждения автомобили, элементы обустройства дорог», – отметил начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Максим Богатюк.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на Полюстровском проспекте автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе.