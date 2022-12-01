Петербургские пожарные получили 35 единиц техники от главы МЧС

Пожарно-спасательный гарнизон Санкт-Петербурга получил 35 единиц техники и оборудования личного назначения от главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора города Александра Беглова.

Спасателям и пожарным предоставили новые пожарные автоцистерны, автомобили пенного тушения, автомобиль водолазной службы, мобильный комплекс специальной обработки, а также судно на воздушной подушке.

«Благодаря совместной работе МЧС России, а также правительства и законодательного собрания Санкт-Петербурга оснащение реагирующих подразделений Северной столицы передовой пожарно-спасательной техникой находится на неизменно высоком уровне», – цитирует слова главы экстренной службы ТАСС.

По словам Александра Куренкова, новое оборудование позволит оперативно реагировать на любые происшествия на суше и воде и внесет значимый вклад в безопасность населения и объектов Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Водоканал Северной столицы раскрыл содержимое канализации.