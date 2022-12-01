В петербургском «Атлантик Сити» обрушился потолок кофейни

Фото: скриншот фото «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Фото: скриншот фото «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

В социальных сетях появляются сообщения об обрушении подвесного потолка в одном из заведений, расположенных в бизнес-центре «Атлантик Сити» на улице Савушкина в Санкт-Петербурге.

По рассказам очевидцев, инцидент произошел во время закрытия заведения, поэтому никто из посетителей бизнес-центра не пострадал. Официальной информации пока нет.

«Вот такое “доброе утро” в БЦ “Атлантики Сити”. Сегодня посетители будут без кофе», – прокомментировали ситуацию в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Также отмечается, что после обрушения вход в кафе огородили. Администрация центра изучает обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Петербургские пожарные получили 35 единиц техники и оборудования от главы МЧС Александра Куренкова и губернатора города Александра Беглова.