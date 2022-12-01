Петербургские дорожники получили новую уборочную технику

Парк дорожных предприятий Санкт-Петербурга пополнился 9 специализированными уборочными машинами. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий и председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко передали их начальникам автоколонн.

Как сообщили в официальном telegram-канале Смольного, новые машины смогут работать в городе как зимой, так и летом. Отдельное внимание уделили вакуумно-подметальным машинам, примечательным высокой маневренностью.

«Специально разработаны для работы в узких проездах и переулках. В них установлена специальная система навигации. Она позволяет мониторить полный цикл уборки в соответствии с технологическим заданием», – рассказал Анатолий Повелий.

Также отмечается, что вся закупленная уборочная техника была произведена на российском заводе.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что к уборке снега в Ленинградской области подготовили 2 тысячи машин. Согласно имеющейся информации, коммунальщики подготовили к зиме больше 1400 тракторов, экскаваторов, снегоуборочных машин и другую технику. Еще 600 машин находятся во владении региональных дорожников. Численность специалистов-снегоуборщиков превысила 4200.