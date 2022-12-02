Жители Петербурга отдают за ипотеку больше 40% их семейного бюджета

В четырех городах страны размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет более 40% семейного бюджета. В числе таких городов оказался и Санкт-Петербург, говорят аналитики.

Так, сложнее всего в этом вопросе приходится жителям Казани, где платеж составляет больше половины дохода (54%). На втором месте расположилась Москва (46%). В след за ней самые высокие платежи по ипотеке фиксируются в Нижнем Новгороде (44%) и Санкт-Петербурге (41%).

Если же смотреть на ситуацию в денежном эквиваленте, то выше всего размер платежа в Москве (103 тысячи), Санкт-Петербурге (75,6 тысячи) и Казани (57,6 тысячи).

Интересно и то, что Казань и Нижний Новгород находятся по уровню заработной платы только на 11 и 14 месте соответственно среди всех 25 городов (именно столько учитывает рейтинг) , а по стоимости “квадрата” уступают только Москве и Санкт-Петербургу.

Меньше всего нагрузка по ипотеке у жителей Саратова (23% от семейного бюджета) и Челябинска (25%). Эксперты hh.ru предполагают, что это связано с относительно невысокой ценой недвижимости (25 и 24 место) и при этом зарплатой на 15 месте из 25 в Челябинске и 20 месте в Саратове.