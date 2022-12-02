Петербуржские бизнесмены пытались нажиться на техцентре для ремонта американских авто

В Санкт-Петербурге задержали двух бизнесменов. Их обвиняют в попытке обмануть ООО «Шеви Плюс СПб», занимающееся техобслуживанием дорогих американских автомобилей типа «Кадиллак», «Хаммер».

Поясняется, что Шеви Плюс СПб» переехало в новое помещение. Тем временем задержанные руководители ООО «Альянс» решили выманить средства у автосервиса, пишет «Фонтанка.ру». Используя лазейку в законодательстве, они решили подать заявление в Арбитражный суд заявление о расторжении договора аренды, взыскании задолженности по аренде, коммуналке, а также пеней и процентов якобы за пользование чужими денежными средствами.

Таким образом, бизнесмены-мошенники хотели взыскать порядка 14 миллионов. В результате дело дошло даже до возбуждения исполнительного производства. Однако оперативники вовремя раскрыли обман.

Сейчас бизнесмены задержаны. Предполагается, что из-за этих мошенников пострадало гораздо больше предпринимателе