В Петербурге стали разворачивать дополнительные ковидные койки

В Петербурге стали разворачивать дополнительные ковидные койки
Масочный режим в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге развернули дополнительно более 200 коек для больных коронавирусом. Эти койки появились в СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», СПб ГБУЗ «Александровская больница» и в СПб ГКУЗ «ГПБ № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова». Об этом сообщили в местной администрации.

Решение было принято из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями. Превышение составило порядка 20%. В частности, количество заражений коронавирусом в городе увеличилось на 28%. В то же время число тех инфицированных, которых необходимо госпитализировать, возросло на 22%.

Общее число развернутых коек для лечения коронавируса в городе составляет 2003.

Только за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 798 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге медики начали фиксировать первые случаи заражения свиным гриппом. Как его отличить от коронавируса, рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комздрава Лариса Соловьева.


 

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