Петербуржский Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на Ириновском

Петербуржский Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на Ириновском
Фото: Pxhere

Управление Роспотребнадзора провело исследование атмосферного воздуха после пожара на Ириновском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ведомства изучили количество загрязняющих веществ на близлежащей жилой территории. Теперь эти пробы направят для изучения в лабораторию.

Напомним, что пожар произошел в одноэтажном размером 60х70 метров. Это случилось в здании автоцентра. При этом локазализовать пожар удалось к 19:10 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали.

В МЧС напомнили, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101» или «112».

общество пожар


 

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