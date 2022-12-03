Петербуржский Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на Ириновском

Управление Роспотребнадзора провело исследование атмосферного воздуха после пожара на Ириновском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ведомства изучили количество загрязняющих веществ на близлежащей жилой территории. Теперь эти пробы направят для изучения в лабораторию.

Напомним, что пожар произошел в одноэтажном размером 60х70 метров. Это случилось в здании автоцентра. При этом локазализовать пожар удалось к 19:10 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали.

В МЧС напомнили, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101» или «112».