Из материнского капитала можно будет получать ежемесячную выплату

Из материнского капитала можно будет получать ежемесячную выплату
Фото: unsplash

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право на выплату из средств материнского капитала каждый месяц. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, средства материнского капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе России.

Размер выплаты составляет прожиточный минимум для детей, установленный в соответствующем субъекте. Выплату можно назначить на каждого ребенка.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что россиянам рассказали, кто учитывается при получении единого пособия. Прежде всего, нужно отметить, что при оценке нуждаемости учитывается доход и имущество.

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Россиянам рассказали, кто учитывается при получении единого пособия
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