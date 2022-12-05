Из материнского капитала можно будет получать ежемесячную выплату

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право на выплату из средств материнского капитала каждый месяц. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, средства материнского капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе России.

Размер выплаты составляет прожиточный минимум для детей, установленный в соответствующем субъекте. Выплату можно назначить на каждого ребенка.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что россиянам рассказали, кто учитывается при получении единого пособия. Прежде всего, нужно отметить, что при оценке нуждаемости учитывается доход и имущество.