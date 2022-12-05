Россиянам рассказали, кто учитывается при получении единого пособия

С 2023 года в России вводится универсальное пособие, включающее в себя все выплаты на детей. Gazeta.spb выяснила, кто учитывается в составе семьи для единого пособия.

Прежде всего, нужно отметить, что при оценке нуждаемости учитывается доход и имущество. Важно, сколько зарабатывает заявитель – беременная женщина, родитель опекун или попечитель ребенка до 17 лет – супруг или супруги заявителя (но только при официальной регистрации брака).

Также имеет значение доход и имущество детей до 18 лет, в том числе находящихся под опекой, и детей до 23 лет, проходящих очное обучение.

В список членов семьи, чьи доходы не учитываются при получении единого пособия, входят: родственники на полном гособеспечении, кроме детей под опекой, лишенные родительских прав на ребенка, военнослужащие по призыву и обучающиеся в военных училищах без заключения контракта, отбывающие наказание в виде лишения свободы, находящиеся под стражей, в розыске или на принудительном лечении, безвестно отсутствующих. А также дети заявителя, не состоящие в браке.

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