С 15 декабря петербуржцы смогут чаще летать в Дубай

Начиная с 15 декабря рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай будут ежедневными. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Пулково».

Если сейчас авиакомпания Emirates летает из «Пулково» четыре раза в неделю, то с середины декабря число рейсов возрастет до семи раз в неделю. Во все дни, кроме субботы, вылет из Дубая запланирован в 16:05, в субботу — в 16:10, говорят в пресс-службе аэропорта. Прибытие в Санкт-Петербург – по понедельникам в 21:20, в остальные дни – в 21:25.

Вылет рейса из Санкт-Петербурга будет осуществляться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям запланирован в 23:15, по субботам – в 23:05, прибытие в Дубай по субботам – в 06:15, в остальные дни – в 06:25.

Перелеты будут выполняться на воздушном судне Boeing 777-300 ER.

Ранее стало известно, что власти Алжира хотят запустить авиарейс между Алжиром и Санкт-Петербургом. Об этом заявил губернатор столицы Алжира Мохамед Абденур Рабехи.