Самолет из Стамбула не может приземлиться в «Пулково»

Самолет из Стамбула не может приземлиться в &#171;Пулково&#187;
фото: baltphoto

Над Ленобластью в районе Сланцев был замечен кружащий самолет. По данным сервиса Flightradar24, это рейс TK 401, летящий из Стамбула в Петербург.

Если изучить карту полета, то можно заметить, что самолет сделал два круга на пути к петербуржскому «Пулково», уточняет «Мойка 78».

Как говорится в онлайн-табло петербургского аэропорта, самолет должен был приземлиться еще в 12:45. На данный момент в табло не отображается информации о задержке рейса.

Ранее сообщалось, что в скором времени Петербург ждут более интенсивные снегопады. Тем временем власти города не справились с выпавшими осадками на днях.

общество самолет


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге предложено повысить штрафы за отсутствие ОСАГО в шесть раз
Россиянам рассказали, для кого наиболее опасен свиной грипп
Эксперт пояснил, какова реальная ситуация с общепитом в Петербурге
В коммерческую недвижимость Петербурга инвесторы вложили более $515 ...
Путин поручил контролировать формирование цен на автомобили
Новогодние комплекты со смартфонами Tecno, Xiaomi, realme и других брендов: ...
Вручение наград победителям конкурса «Семикаракорские узоры» прошло в Петербурге
Подсанкционные банки пытаются вернуть своих клиентов через новые приложения