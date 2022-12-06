Самолет из Стамбула не может приземлиться в «Пулково»

Над Ленобластью в районе Сланцев был замечен кружащий самолет. По данным сервиса Flightradar24, это рейс TK 401, летящий из Стамбула в Петербург.

Если изучить карту полета, то можно заметить, что самолет сделал два круга на пути к петербуржскому «Пулково», уточняет «Мойка 78».

Как говорится в онлайн-табло петербургского аэропорта, самолет должен был приземлиться еще в 12:45. На данный момент в табло не отображается информации о задержке рейса.

Ранее сообщалось, что в скором времени Петербург ждут более интенсивные снегопады. Тем временем власти города не справились с выпавшими осадками на днях.