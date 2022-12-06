Приняты поправки для передачи школ с муниципального на региональный уровень

Приняты поправки для передачи школ с муниципального на региональный уровень
Фото: unsplash

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон об образовании, связанные с передачей школ с муниципального уровня на региональный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это решение поможет решить многие проблемы школ. Сейчас муниципалитеты не в состоянии решить часть проблем из-за того, что у них нет средств ни на ремонт и закупку оборудования, ни на создание системы стимулов, которые могли бы привлечь учителей и их семьи приезжать работать в села, малые города, сказал Володин.

Авторами инициативы о передаче школ на региональный уровень выступили порядка 340 депутатов ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в России поддержали идею освобождения от НДС перевозок в пригородных электричках до 2035 года.

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