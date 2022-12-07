В Петербурге на торгах реализуют здание бывшего бомбоубежища

В Петербурге выставлено на торги здание бывшего бомбоубежища. Соответствующее объявление появилось на сайте «ДОМ.РФ».

Как поясняется в объявлении, объект находится в Невском районе. Ближайшей к объекту является станция метро «Улица Дыбенко». Также в пешей доступности есть остановка общественного транспорта «Проспект Большевиков, 55».

Ближайшее окружение объекта представлено производственно-складской и жилой застройкой.

Общая площадь помещения составляет 61,4 квадратных метра. Начальная цена — 791 тысяча рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 декабря, а сами торги пройдут 23 декабря.