В Петербурге на торгах реализуют здание бывшего бомбоубежища

В Петербурге на торгах реализуют здание бывшего бомбоубежища
фото: pxhere

В Петербурге выставлено на торги здание бывшего бомбоубежища. Соответствующее объявление появилось на сайте «ДОМ.РФ».

Как поясняется в объявлении, объект находится в Невском районе. Ближайшей к объекту является станция метро «Улица Дыбенко». Также в пешей доступности есть остановка общественного транспорта «Проспект Большевиков, 55».

Ближайшее окружение объекта представлено производственно-складской и жилой застройкой.

Общая площадь помещения составляет 61,4 квадратных метра. Начальная цена — 791 тысяча рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 декабря, а сами торги пройдут 23 декабря.

деньги общество торги


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Полис ОСАГО с расширением на Белоруссию могут запустить уже в 2023 году
Канал Грибоедова и Фонтанку планируют исключить из числа водных путей Петербурга
В Петербурге мошенники выманили у 82-летней пенсионерки больше полумиллиона
Петербуржцы рассказали, что для них станет лучшим подарком на Новый год
В Петербурге на торгах реализуют здание бывшего бомбоубежища
Приняты поправки для передачи школ с муниципального на региональный уровень
Производитель косметики «Леврана» из Петербурга хочет запустить ...
В 2023 году власти Петербурга увеличат размер прожиточного минимума