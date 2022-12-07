Петербуржцы рассказали, что для них станет лучшим подарком на Новый год

В преддверии Нового года жители Санкт-Петербурга поделились, какой подарок для них будет самым желанным на Новый год.

Так, 17% жителей Северной столицы хотели бы найти под елкой деньги. Примерно по 16% опрошенных в качестве подарка хотят получить отпуск или же недвижимость. В то же время 8% респондентов из Санкт-Петербурга рассказали, что мечтают об автомобиле, а 7% не против обзавестись новым девайсом.

По 1% опрошенных назвали лучшим подарком ремонт, драгоценности и домашнее животное. Также петербуржцы не отказались бы получить на Новый год парфюм, мебель, сладости, мотоцикл, спортивную экипировку.

Интересно, что женщины чаще всего мечтают заполучить в качестве подарка отпуск, недвижимость и новые наряды. Мужчины же предпочтут деньги, новый девайс или автомобиль.

Интересно, что в целом по стране, предпочтения за два года значительно изменились. Если в 2020 россияне хотели получить на Новый год автомобиль, то сейчас в приоритете деньги. А вот об отпуске россияне с каждым годом мечтают все чаще: 11% в 2020 году, 13% год назад и 15% сейчас.