Совет Федерации рассмотрит запрет суррогатного материнства для иностранцев

Совет Федерации планирует рассмотреть закон, который наложит запрет на суррогатное материнство для иностранцев, которые хотят воспользоваться данной возможностью в России. Рассмотрение пройдет во время планерного заседания 14 декабря.

Некоторое время назад депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли во втором чтении новую редакцию законопроекта, согласно которой воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только россияне, состоящие в браке, или же одинокие женщины – также являющиеся гражданками России – которая не может выносить или родить ребенка по медицинским показаниям.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Константин Свитнев, генеральный директор компании «Росюрконсалтинг», специализирующейся на репродуктивном праве, подал в Следственный Комитет РФ заявление в следственный комитет на председателя Государственной Думы и одного из авторов законопроекта за распространение ложных сведений о суррогатном материнстве.