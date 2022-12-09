На следующей неделе в Петербурге ожидается метель

Через четыре дня над Северной столицей будет хозяйствовать очередной циклон. Образовавшийся над Средиземным морем, он приведет к ухудшению погоды и новым снегопадам, рассказал глава Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

«Днем 12 декабря над Ленинградской областью и в Петербурге начнётся усиление северо-восточного ветра. Его скорость в порывах будет достигать 15-18 метров в секунду, в прибрежных районах до 20-22 м/с», – сообщил он в своем официальном telegram-канале.

Отмечается, что осадки будут идти во втором половине вплоть до утра следующего дня, 13 декабря. Ожидается выпадение 10-15 сантиметров снега, что, несомненно, негативно скажется на состоянии дорог.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы жалуются на низкое качество уборки дорог. Работами по уборке снега на дорогах и тротуарах Санкт-Петербурга заведует комитет по благоустройству, возглавляемый Василием Пониделко.