В Кировском районе Петербурга загорелся автомобиль

В пятницу, 9 декабря, в Кировском районе Петербурга загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, сигнал в МЧС поступил вечером — около 18:11. Как выяснилось, пожар произошел по адресу: Дачный проспект,6, корпус 2. После выезда к месту происшествия стало ясно, что в легковом автомобиле марки «Исузу» обгорел салон на площади два квадратных метра.

Уже в 18:49 пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В частности, в МЧС отметили, что нельзя оставлять без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы.

Ранее в МЧС предупредили о сильном тумане в городе, видимость сокращается до 500 метров. Для того чтобы обезопасить себя и других, в ведомстве напомнили основные правила передвижения при тумане. Конечно же, лучше по возможности отложить поездку в такую погоду. Однако если такой возможности нет, как минимум стоит снизить скоростной режим