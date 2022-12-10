Между Петербургом и Павловском запустят тактовое движение электричек

Начиная с 11 декабря между Петербургом и Павловском организуют тактовое движение электричек. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Как пояснил генеральный директор АО «СЗППК» Артем Мирон, в часы-пик поездка на пригородной электричке от Павловска до центра Санкт-Петербурга составит около 35 минут. При этом жителям не имеет смысла запоминать расписание электричек, так как они будут ходить с интервалом в 10 минут.

Отмечается, что в пригородно-городском сообщении в Санкт-Петербургском железнодорожном узле фиксируется заметный рост пассажиропотока. Решение запустить тактовое движение электричек поможет жителям быстрее добираться до мест работы или учебы.

Начальник ОЖД Виктор Голомолзин также обратил внимание, что это решение станет новым этапом в развитии Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Более того, это станет серьезным шагом в интеграции железной дороги в систему городского общественного транспорта.