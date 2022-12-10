В Петербурге сообщили о минировании 76 объектов

В отделение полиции Санкт-Петербурга за один день, 9 декабря, поступило сообщение о минировании 76 объектов в Северной столице. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

По словам источника, всего поступило шесть сообщений о заминировании 76 объектов. В их числе 64 объекта государственной власти, 11 объектов образования 11. Еще один в полиции отнесли к категории «иное». Сообщения о минировании поступали через электронную почту и соцсети.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку всех объектов. Из двух были эвакуированы порядка 120 человек. По результатам проверки выяснилось, что сообщения были ложные и взрывчатых устройств не было обнаружено.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 декабря, в Кировском районе Петербурга загорелся легковой автомобиль. По данным ведомства, сигнал в МЧС поступил вечером — около 18:11. Как выяснилось, пожар произошел по адресу: Дачный проспект,6, корпус 2.