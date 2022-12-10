В Петербурге госпитализировали ребенка после ДТП на Смольной набережной

В Петербурге госпитализировали ребенка после ДТП на Смольной набережной
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Сегодня, 10 декабря, у дома вблизи Смольной набережной произошло ДТП. Поясняется, что водитель Toyota Sienna наехал на впереди стоящую снегоуборочную технику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП в тяжелом состоянии госпитализировали 4-летнего ребенка. Он сидел в автокресле на заднем сидении иномарки. Водитель иномарки не пострадал, а водитель снегоуборочной техники от госпитализации отказался, он получил травмы оценивающиеся как легкие.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за ДТП с троллейбусом в Московском районе. Дело заведено по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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