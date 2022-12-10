В 35 регионах страны увеличилось количество госпитализаций из-за коронавируса

По данным на 10 декабря 2022 года, в России выявлено 7 397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Также сообщается, что за эти же сутки выздоровели 6 446 человек, что на 7,5% больше по сравнению с 9 декабря. Умерло 54 человека.

В то же время в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 475 человек. По сравнению с минувшими сутками показатель вырос на 1,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ.

Отметим, что в Санкт-Петербурге выявлено 949 случаев заражения. Пришлось госпитализировать в медучреждения 199 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 565 жителей. Умерли от заболевания восемь человек.

Ранее сообщалось, что с наступлением зимы начинают активнее циркулировать различные вирусы. Из-за этого и жители могут подцепить то банальную простуду, то грипп разных штаммов, то, в соответствии с «трендами», коронавирус. Рассказываем, как защитить себя от заболевания и минимизировать риски.