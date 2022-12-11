Власти рассказали, какие темы больше всего волновали петербуржцев в этом году

За прошедший год в городское правительство поступило больше 350 тысяч обращений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

При этом из них больше 120 тысяч обращений были направлены на личную страницу губернатора Петербурга. Только за последнюю неделю через нее жители задали около 3 тысяч вопросов.

Больше всего петербуржцев волновали темы транспорта (13,9% от всех вопросов), ЖКХ (10,5%), социальной политики (10,5%), медицины (9,4%).

Также сообщается, что по вопросам утилизации мусора поступило 5% обращений, мобилизации – 3,7%, строительства социальных объектов –1,8%, о решении проблемы обманутых дольщиков – 0,2%.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в правах восстановлены 38 тысяч российских дольщиков. При этом компенсационные выплаты получили 15,4 тысячи дольщиков на общую сумму 54,7 миллиарда рублей. Порядка 5,1 тысячи человек получили или в скором времени получат ключи от своих квартир. Помимо этого, в правительстве сообщили, какие регионы попали в пятерку по количеству обманутых дольщиков, чьи права должны восстановить до конца года.

Так, в числе этих регионов Московская область (22,1 тысячи человек), Ленинградская область (16,3 тысячи человек), Краснодарский край (11,8 тысячи человек), Новосибирская область (5,5 тысячи человек), Красноярский край (4,4 тысячи человек).