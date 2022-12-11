Колесов: к Петербургу подбираются шторм и метель

Колесов: к Петербургу подбираются шторм и метель
Фото: Baltphoto

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что ждать жителям города в ближайшее время. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, погода будет становиться хуже на всей территории Северо-Запада. Так, днем 12 декабря на акватории Финского залива ожидается шторм. При этом порывы ветра будут достигать 25-28 метров в секунду.

Вместе с этим в течение всего дня будут усиливаться снегопады. В то же время порывы северо-восточного ветра днем до 15-18 метров в секунду, в прибрежных районах города за 20 метров в секунду.

Стоит ждать и метелей, а также тяжелой ситуации на дорогах, пишет Колесов. Тем не менее, все самое неприятное должно закончиться уже к утру 13 декабря.

Однако, как ранее сообщалось, власти Санкт-Петербурга снова не смогли справиться с климатической ситуацией: коммунальные службы оказались не готовы к снегопаду в первые дни декабря. Смольный не смог обеспечить достаточное количество кадров.

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