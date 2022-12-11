Петербург ждет ухудшение погодных условий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об ухудшении погодных условий в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в понедельник, 12 декабря, в городе ожидается снег, местами сильный. Усиление ветра будет до 20 метров в секунду, в прибрежных районах до 23 метров в секунду.

В ведомстве порекомендовали воздержаться от длительных поездок по городу на личном транспорте, припарковать машины в гараже или по крайней мере подальше от деревьев. Кроме этого, в МЧС отметили, что на фоне непогоды могут возникнуть проблемы с электроснабжением, поэтому стоит быть готовыми к их отключению.

Также рекомендуется удерживайть увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 метров.

Ранее сообщалось, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что ждать жителям города в ближайшее время.

По его словам, погода будет становиться хуже на всей территории Северо-Запада. Так, днем 12 декабря на акватории Финского залива ожидается шторм. При этом порывы ветра будут достигать 25-28 метров в секунду.