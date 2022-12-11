Марио Фернандес решил возобновить карьеру

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес решил возобновить карьеру. Об этом сообщает телеграм-канал московского клуба ЦСКА.

Как выяснилось, футболист решил еще год играть в Бразилии. Клуб не стал возражать против этого решения. Футболист решил быть рядом с женой и недавно родившимся сыном.

«СуперМарио, мы очень рады твоему решению вернуться в футбол. Мы желаем всего наилучшего тебе и твоей семье и будем ждать тебя обратно домой», — написала пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Зенит» сыграет с «Волгой» из Ульяновска 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в социальных сетях. Как рассказали в пресс-службе, это будет игра на выезде — на площадке Ульяновска. Это будет плей-офф кубка страны.