В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего посетителям клуба пистолетом

Утром в воскресенье, 11 декабря, правоохранители получили сообщение о том, что в ночном клубе, расположенном на Невском проспекте Санкт-Петербурга, мужчина избил девушку и угрожал посетителям пистолетом. Позднее его задержали.

Как Gazeta.spb сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сведения о происшествии поступили в правоохранительные органы в 07:38.

Уже в 08:15 оперативная группа прибыла на место происшествия. Впоследствии в помещении клуба «Дон Жуан» произошло задержание Игоря Мамонтова. У него был изьят травматический пистолет.

Пострадавшая, в свою очередь, была доставлена в Мариинскую больницу. После оказания ей медицинской помощи девушку отпустили.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что шоумена Барецкого избили у клуба на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Как сообщают правоохранительные органы, на шоумена напал неизвестный, избил его, а также украл 120 тысяч рублей и телефон.