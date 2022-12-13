Впервые с 2020 года Azur Air начнет перелеты из Петербурга в Таиланд

Авиакомпания «Azur Air» запустила пассажироперевозки из Санкт-Петербурга в Тайланд. Прямые рейсы стали доступны жителям города впервые с 2020 года. Об этом сообщили во вторник, 13 декабря, пресс-службе аэропорта Пулково.

«Авиакомпания AZUR air запустила прямые рейсы из аэропорта Пулково на Пхукет. Полеты совершаются раз в 11-12 дней в рамках туристической программы», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном сообществе воздушной гавани во «ВКонтакте».

До этого полететь из Санкт-Петербурга в Тайланд было невозможно в связи с ограничениями, обусловленными началом эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с 12 декабря между Санкт-Петербургом и Павловском запустили тактовое движение поездов. Отмечается, что для запуска интервального движения на линию добавили еще 9 пригородных поездов в сторону Павловска – 4 утром и 5 вечером – и 8 поездов в обратном направлении – 4 утром и 4 вечером, соответственно.