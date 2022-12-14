Россияне рассказали об идеальном месте отдыха на новогодние каникулы

В России приближаются длинные новогодние праздники, многие озадачились вопросом: где же проводить каникулы. Аналитики узнали, какие варианты рассматривают россияне.

Так, самыми популярными вариантами оказались посещение Москвы, Петербурга и Сочи. Интересно, что провести время в зимнем Петербурге скорее предпочтут женщины. А вот в Сочи гораздо чаще тянет мужчин.

Интересно, что провести январские каникулы дома, не выезжая за пределы своего города мечтают 43% россиян. Причем убежденные домоседы чаще встречаются среди мужчин: 48% против 39% среди женщин. Эта часть респондентов планирует провести время в спокойной обстановке и уделить внимание домашним делам.

Что касается Москвы и Петербурга, то по ним прогуляться хотели бы по 16% респондентов из числа мечтающих провести январский отдых вне дома. Еще 10% хотели бы попасть на новогодние праздники в Сочи, 4% — на Байкал или в Карелию. Около 2% опрошенных назвали идеальным местом для новогодних праздников Алтайский край, Казань, Владивосток и Крым.