В Петербурге на Невском проспекте появилась новогодняя подсветка

В Петербурге подходит к завершению подготовка к новогодним праздникам. Уже украшен и центр города. Например, на Невском проспекте начала работать новогодняя иллюминация.

Первые работы по украшению центральной части города начались еще в ноябре. Однако только сейчас здесь полностью заработала новогодняя подсветка.

Уже установлена и главная ёлка — на Дворцовой площади. Здесь она появилась неделю назад. Вместе с тем на Дворцовой площади появилась и огромная горка, а также инсталляция в честь побратимства Петербурга и Мариуполя, пишет 78.ru.

Ранее сообщалось, что петербургские компании не стали отказываться от корпоративов в этом году. Агентства праздников оказались также загружены, как и в прошлом сезоне. Все выходные даты у небольших компаний уже расписаны, а игроки покрупнее сразу предупреждают, времени на раздумья уже нет – иначе можно остаться без музыки.