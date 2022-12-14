Позолоти ручку: в Петербурге гадалка предлагает снять порчу с пенсионеров

Позолоти ручку: в Петербурге гадалка предлагает снять порчу с пенсионеров
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В отделение полиции обратилась пожилая петербурженка. По ее словам, она стала жертвой гадалки-мошенницы. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Она рассказала, что она увидела объявление ясновидящей по имени Инга. В дальнейшем гадалка и пенсионерка связались и пообщались. Некая Инга убедила пенсионерку в необходимости снятия порчи. В результате пенсионерка передала мошеннице порядка 347 тысяч рублей. После передачи средств гадалка перестала выходить на связь.

Сейчас в полиции решается вопрос возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье, 11 декабря, правоохранители получили сообщение о том, что в ночном клубе, расположенном на Невском проспекте Санкт-Петербурга, мужчина избил девушку и угрожал посетителям пистолетом. Позднее его задержали.

происшествия


 

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