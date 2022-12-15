Петербуржские младшеклассники досрочно выйдут на каникулы из-за гриппа и ОРВИ

Количество заболевших ОРВИ и гриппом школьников в Петербурге превысило 70 тысяч человек. На дистанционный формат переведено 244 класса в 71 школе. Однако темпы заболеваемости продолжают расти. Об этом заявила вице-губернатор северной столицы Ирина Потехина в своих социальных сетях.

На долю детей в текущем сезоне приходится и самое большое количество госпитализаций. Особую тревогу вызывает заболеваемость возрастной группы от 7 до 10 лет — в общем количестве болеющих детей их около 70%, пояснила Потехина.

В результате было принято решение, что школьники с 1 по 4 класс закончат четверть 20 декабря. При этом начальная школа продолжит работать, но в режиме дополнительного образа. Таким образом власти рассчитывают сдержать темпы заболеваемости.

Ранее сообщалось, что сейчас в Петербурге чаще всего с гриппом и ОРВИ госпитализируют именно детей. Такое заявление сделал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

По его словам, если ранее ежедневно госпитализировали около 140 детей в сутки, то теперь число госпитализированных достигает 200 ежедневно. В связи с этим власти планируют разворачивать дополнительные койки в Боткинской больнице